團體發起「杜絕政治酬庸」集會　促監察落選建制派是否獲安排公職 (14:55)

【14:55】現場有逾百人參與。居於第一城的陳女士說，區內原建制派落選議員又懶又不負責任，每次致電到辦事處，秘書都說他在開會，認為他不適合擔任公職，若他獲派公職，「最好不要在第一城，否則我一定每日監察他」。

現場亦有「和你寫」活動，讓市民寫聖誕卡予被捕者。於澳門工作的港人麥小姐指出，在澳門工作時常要「扮藍」，不能表達自己的「深黃」立場，但當日理大被圍困時，她下午即請病假回港幫忙分散警力「救手足」。她今日首次參與「和你寫」，自己過去每年都會手製聖誕卡給親友，但今年沒心情，希望能把心意改送給被捕的人表達關心，希望他們能如曼德拉般堅強。

【14:40】集會召集人譚先生宣讀大會宣言，表示以公職補償建制派落選人是「徹頭徹尾的私相授受」，如港人接受安排，即選舉毫無意義，「等於你（建制派）玩晒」。宣言又警告各公營機構，如讓建制落選人進入董事局或授予職位，市民將杯葛相關機構，停止捐助及合作。

立法會議員陳志全認為，政治酬庸應是論功行賞，但落選議員無功為何可以賞，他指出，當年劉江華在超級區議會選舉落敗，政府讓他做了民政事務局長，蔡若蓮在教育界功能組別輸給葉建源後，現為教育局副局長。

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