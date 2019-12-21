葉國謙：不認為習近平藉澳門罵香港　相信中央非常介懷港未就23條立法 (11:59)

葉國謙認為，習近平昨於澳門的講話是對「一國兩制」高度肯定，不認同習近平是藉澳門罵香港，指出要讓港人知道有維護「一國」的責任。他表示，過去半年香港社會因修例而出現動亂，《基本法》23條仍未立法，相信中央對此非常介懷。他認為，制定《基本法》23條是必須，若港人不保護國家安全，會觸及中央底線，但須在止暴制亂後才研究立法。他不認同港人會反對23條立法，指出港府須做功夫令社會安心，澄清過往市民對立法的誤解，不能「等運到」，而是應創造時機。

葉國謙又說，香港愛國教育比澳門做得不足，若要做好國民教育須先由教師做好，但回歸後，不少教師均無接受國民教育，加上香港社會對共產黨污名化很嚴重，西方社會基於政治理由污衊及扭曲共產黨，他認為無論是內地正面或負面的事，教師都應多了解。對於有教師於反修例示威中被捕或被停職，他指出，若教師出現失德行為、散佈仇恨思想則應受譴責。

被問及有聲音稱港府擬更換班子，他稱，不排除此可能性，但中央不會接受暴力行為，透過癱瘓政府來迫使換班，因此相信近期不會出現更換官員的情況。另外，他表示，香港高級公務員除了解《基本法》，亦應了解國家憲法，因公務員於廣義上都是國家幹部，港府亦可考慮參考澳門做法，當官員晉升時須再重新考《基本法》。

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