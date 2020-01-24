大埔開槍事件　警︰檢獲手槍或與北角藏械案有關　嚴肅跟進大批槍械流入港 (10:10)

李桂華表示，警方昨夜根據情報到場截停目標人物，其間目標人物從腰間拿出半自動步槍並開了一槍，沒擊中任何人，探員隨後制服他。他指出，警方持法庭手令到翠屏花園其中一個單位進行搜捕行動，在屋內發現一支AR15長距離步槍，內在211發子彈，其中有61發在環形快速入彈器中，其他子彈則分別在5個彈匣中。警方於開槍案現場亦檢獲一支P80型號手槍，於屋內及現場合共發現44發中空子彈，並於現場尋獲相信是開槍後的彈殼。

李桂華說，相信於現場檢獲的P80型號手槍，與早前警方於北角突擊行動中搜獲的槍械及彈藥為同一類型槍械，相信兩宗案件有一定關係。據軍械專家初步檢驗，昨夜檢獲的槍械及彈藥全部性能良好可供使用，警方會繼續調查案件，並會嚴肅跟進為何有大批槍械流入香港，暫未掌握涉案槍械是整支流入還是散件流入。

李桂華稱，被捕男子19歲，他去年12月底曾被警方以非法藏有槍械罪拘捕，今年2月底獲保釋，他於本月8日違反法庭保釋條件，未有到警署定時報到，警方相信他計劃於集會遊行中使用涉案槍械，製造混亂，傷害執勤的警務人員。

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