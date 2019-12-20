中大再公布校園環境檢測　催淚氣殘留物無超標　環迴東路周一開放 (23:26)

中大表示，因應大眾對催淚氣體殘留物在校園所引致的健康關注，作出一系列化學測試。5種催淚氣體殘留物包括鄰-氯代苯亞甲基丙二腈（CS）、α氯乙酰苯（CN）、辣椒素及二氫辣椒素（OC）、氰化氫（HCN）及表面灰塵中的鎳（Ni）。

首批測試在賽馬會研究生宿舍（一座）進行，收取了9個環境空氣樣本、9個環境表面擦拭樣本和6個水樣本。測試結果顯示，所有測試參數都遠低於在報告上所規定的最低數值。催淚氣體常見成分CS的數值為每立方米0.1毫克，低於美國職業安全衞生署標準中的有害限值（每立方米0.4毫克）。

7個空氣樣本在2號橋附近採集，測試結果顯示，二噁英含量每立方米0.036–0.056皮克，低於香港環境空氣監測的參考水平每立方米0.001–0.222皮克。中大表示，所有空氣樣本的二噁英、總多氯聯苯和多環芳香烴等污染物含量，均屬於香港環境空氣監測所錄得的數值範圍之內，亦遠低於國際指引的參考水平。

中大又稱，總氰化物含量在11個泥土樣本中並不顯著。化驗結果顯示總氰化物的含量遠低於報告上規定的最低數值（1.00毫克/公斤），亦遠低於由環境保護署發出的《按風險釐定的土地污染整治標準的使用指引》中的參考水平。

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