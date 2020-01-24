財委會未完成審議公僕加薪待1月10日再續　陳健波：曾倡政府抽起撥款遭拒 (23:10)

民主派要求政府在公務員加薪議程中抽起警隊部分獨立審議，希望否決警隊加薪，作為追究「警暴」的第一步。民主黨許智峯上周在財委會要求引用會議程序，傳召警務處長鄧炳強出席會議。由於在財委會傳召官員未有先例，今日全日約6小時會議糾纏在傳召官員的程序問題，最終未有共識，要等明年復會再處理。陳健波說，由於有議員提出要傳召官員，若他不處理，將面臨司法覆核風險。

公務員事務局長羅智光會後稱，公務員已等待近半年，感到焦急，冀財委會盡快完成審議和表決。他重申，不同公務員團體已發聲支持政府繼續維持既定的公務員薪酬調整機制，反對把警隊的薪酬調整由機制中抽出來處理。

羅智光說，財委會下次會議將於明年1月初舉行，若屆時仍未通過撥款，公務員將不能在農曆新年前獲發追補薪金和經調整後的薪金。至於不能追補薪金的資助機構，羅智光稱，每年公務員加薪後，政府會向資助機構發放經調整後的撥款，相信他們會有機制處理。

下次財委會將要先處理傳召官員的程序問題，才可審議公務員加薪撥款申請。目前財委會仍有9項撥款申請等待審議。

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