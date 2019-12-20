查閱黃之鋒手機　警fb：已申搜查令獲法庭批准 (21:55)

黃之鋒昨表示，包圍警總案的控方證物列表有4份「黃之鋒手機訊息交流記錄」，但其間沒有向警方提供手機密碼，或收到控方通知或警方查閱手機內容的通知及搜查令。

星火同盟4人被捕 警：留意到有人發起報復

另外，「星火同盟」4名成員昨涉嫌「洗黑錢」被捕，銀行戶口共7000萬元被凍結。劉肇邦說，留意到有人就此案件發起報復行動，聲稱要破壞提供戶口的銀行和到商場大肆破壞，劉形容是「比黑社會的行徑更卑劣」。他說，任何人不應剝奪普羅大眾歡度佳節的機會，警方不會姑息任何影響無辜市民的行為。

此外，近期反修例示威活動中，逾2400名學生被拘捕，佔總拘捕人數近四成。劉肇邦稱，近日兩宗刑事毁壞案再有多名中學生被捕，警方對此現象感到憂慮，擔心年輕人忽視守法意識，一時衝動鑄成大錯，他又警告成年人不要帶領或利用年輕人作違法行為，勸喻家長和學校應提供適切引導。

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