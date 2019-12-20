葉建源指教育局製白色恐怖　民主黨斥打壓教師言論自由 (20:36)

對於教育局長楊潤雄承認有個案的「仇恨言論」屬教師的私人社交平台的言論，民主黨發出聲明，批評局方的做法明顯打壓教師的言論自由，把政治打壓進一步升級，做法令人憤怒。

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葉建源說，停職是嚴厲懲處，教師會被停薪，其生活可能陷入困境，隨便把教師停職是非常嚴重；又指出若要對教師「未審先判」，其罪行並必須是很嚴重，例如是性罪行，有可能為學生帶來即時危險，並且應該要有非常確實的把握才可勉強將其停職。

葉建源透露，有被投訴個案是當教育局收到學校報告後，未有聽教師申辯便判教師專業失當，批評做法有違程序公義，是散佈白色恐怖。

教育局指出，接獲的123宗投訴大部分涉及「散播仇恨言論及被指有挑釁行為」。葉建源質疑教育局無清晰界定何為仇恨言論，認為局方應公布準則，「什麼可以，什麼不可以，要有清楚界線」。

就有教師要離職和被停職，葉建源要求政府交代個案細節詳情。他又認為，教育局應仿效醫委會般公開判決的報告，讓外界知道準則，免令社會陷入恐慌。他希望立法會透過質詢討論事宜，要求政府回應外間疑問。

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