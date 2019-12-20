亂過路案審第92天拗訟費　官斥辯方律師不專業 (19:30)

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尼泊爾籍女被告Thapa Kamala早前被裁定一項行人疏忽罪名不成立。控辯雙方均有訟費申請，其中控方申請理據為辯方浪費時間。辯方多番要求法庭頒下命令，籲控方向辯方提供過往審訊全套謄本，控方說，自己只有首4天的謄本，並強調自己沒有責任提供。

何官多番拒絕辯方要求，批評辯方不專業，又說「不是律師的人會以為，法庭可以做任何想做的事，但不代表這是真理」。爭辯接近一天，辯方終同意自行索取謄本，並將於3月23日回應控方申請。

辯方申請訟費時說，除非辯方曾自招嫌疑，或有技術失誤，否則被告被裁定罪名不成立，理應可獲訟費；而控方明知證據薄弱，仍要提出控告，辯方應可獲訟費。有關辯方訟費申請，將於下周一再訊。

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