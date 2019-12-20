亂過路案審第92天拗訟費　官斥辯方律師不專業 (19:30)

東區裁判法院暫委特委裁判官何麗明處理一宗行人涉亂過馬路案件引起連串爭議，案件經91天審訊後有裁決，控辯雙方今日（20日）在東區裁判法院就訟費申請作陳辭，為案件第92天審訊。何官處理相關申請時，再度與辯方律師多番唇槍舌劍，批評對方不專業，又指摘他在庭上喝可樂。
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尼泊爾籍女被告Thapa Kamala早前被裁定一項行人疏忽罪名不成立。控辯雙方均有訟費申請，其中控方申請理據為辯方浪費時間。辯方多番要求法庭頒下命令，籲控方向辯方提供過往審訊全套謄本，控方說，自己只有首4天的謄本，並強調自己沒有責任提供。
何官多番拒絕辯方要求，批評辯方不專業，又說「不是律師的人會以為，法庭可以做任何想做的事，但不代表這是真理」。爭辯接近一天，辯方終同意自行索取謄本，並將於3月23日回應控方申請。
辯方申請訟費時說，除非辯方曾自招嫌疑，或有技術失誤，否則被告被裁定罪名不成立，理應可獲訟費；而控方明知證據薄弱，仍要提出控告，辯方應可獲訟費。有關辯方訟費申請，將於下周一再訊。
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