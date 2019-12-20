【澳門回歸20年】習近平三日行程多番讚揚澳門　分析：盼香港學習 (19:15)

習近平今早在澳門回歸20周年大會暨政府就職典禮上致辭，在總結澳門成功實踐「一國兩制」的4點重要經驗時，便曾將「澳門」說作「香港」，稱「廣大澳門同胞發自內心，擁護一國兩制、認同一國兩制，是香港（澳門）保持長期繁榮穩定的最佳制度」。

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習近平周三（18日）會晤澳門特首崔世安時，也讚揚澳門認真貫徹「一國兩制」方針，在維護國家安全、保持社會穩定等方面取得新成績。

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習近平周四（19日）在澳門特區政府歡迎晚宴致辭時，再次讚揚澳門經濟社會發展取得歷史性成就，讚揚澳門在「一國兩制」下，「愛國愛澳」已成全社會核心價值，亦牢固樹立憲法及《基本法》權威。

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習近平周四（19日）下午會見澳門官員及各界人員，促其繼續帶頭堅定支持澳門特區政府及特首依法施政，在涉及大是大非的原則問題上要旗幟鮮明，發出正面聲音，引領全社會形成支持特首和特區政府依法施政的強大合力。

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比較香港與澳門推行國民教育，香港政府2012年擬推行國民教育科，但最終在爭議聲中擱置，但不少學校將國教加入必修的德育及公民教育課程。2014年雨傘運動席捲香港之時，澳門內部有聲音要求加強愛國教育。任中學教師的澳門立法會議員區錦新表示，當地有逾半學校由親中社團營辦，早已推行國情教育，政府提出相關要求也變得順理成章。

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