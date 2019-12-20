「補習天王」蕭源涉手機收文憑試題　前主考員稱廉署問話時「眼神凌厲」 (18:15)

4名被告為蕭志勇（又名蕭源）、教師張國權、吳宏樑及蕭妻蔡盈盈（又名蔡怡）。首兩項控罪稱蕭源分別串謀張國權及吳宏樑公職人員行為失當，蔡盈盈則被控一項公職人員行為失當罪。

法庭繼續處理次被告張國權的警誡供辭可否呈堂一事。張國權今早出庭作供稱，他在會面前多次要求致電妻子「報平安」，並託她聯絡律師，但廉署調查主任黎偉楠命令他盡快合作。當黎偉楠要求他為手機解鎖，他即時說出手機密碼。

張國權續指出，第二次警誡會面中，他一度拒絕回答問題，但黎偉楠隨即「睜大眼望我，眼神凌厲」，令他感覺受壓迫，不知道能否保持緘默。他作供說，兩次會面前，他都不知道有權拒絕錄口供；如果早知有權拒絕，他必定不會答應，寧可回校補課或回家照顧幼女。

控方盤問指出，張國權身為大學畢業的中學教師，為何不知道有權拒絕協助調查，亦不懂主動查詢。張國權重複稱「我真係唔知」，因為當時是他首次和廉署接觸。

雙方今午就口供可否呈堂作結案陳辭，控方指出，即使廉署人員違反問話指引，都不至於破壞口供的自願性，因為張國權是受過高等教育的人，應該清楚自己的權利。辯方反駁，張國權作為普通人，「唔識得問都唔係咁奇怪」，希望法庭考慮廉署人員略為兇惡的舉止神態，剔除錄影會面。裁判官下周一（23日）將裁決口供可否呈堂。

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