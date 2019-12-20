南昌街過渡性房屋料明年第二季入伙　羅致光：若政府做，8年也做不到 (18:30)

勞工及福利局長羅致光表示，項目依靠非牟利機構和跨部門跨專業合作，才能在2至3年內完成項目，「若政府做，8年也做不到」。南昌街項目為首個以關愛基金資助的過渡性房屋，羅致光稱，對50億元資助增建過渡性房屋撥款能於今個立法年度通過並不樂觀，但說關愛基金會繼續作後盾。

此為首個以組裝合成法興建的項目，一幢4層的組合屋設有35個一人單位、39個二人單位、13個三人單位，以及兩個無障礙單位，面積介乎130至293平方呎。每個單位附設獨立洗手間及浴室、冷氣機、抽氣扇、熱水爐，另設有使用電爐的煮食空間。

項目目標對象為單身人士、單親家庭及三人核心家庭，輪候公屋3年或以上的基層市民。租約為期兩年，租金水平介乎綜援的租金津貼最高金額及公屋租金，同時參考房委會租金援助計劃，租金水平不超過住戶入息25%。

項目經評審後選定由東華三院營運，成為「南昌共活」組合社會房屋計劃，以「共享經濟」為服務理念，將建立「南昌共物」館，以電子應用程式平台，借出及換領焗爐、影印機、單車等。

另，社聯行政總裁蔡海偉致辭期間，附近有人以揚聲器高呼「光復香港 時代革命」、「五大訴求 缺一不可」。

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