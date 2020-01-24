80教師教學助理被捕　教局命嚴重個案即時停職　楊潤雄：用更嚴厲行動「糾正錯誤」 (16:31)

楊潤雄昨（19日）已向全港中小學發信，稱教育局會根據《教育條例》，嚴肅跟進每宗涉及教師專業操守的個案，若情節嚴重，會考慮取消有關教師的註冊。他表示，教育局在今日的新函件「進一步說明」對學校處理涉違法教師及違規學生的要求，學校若「偏離指示」，局方會進一步跟進。

楊潤雄表示，由6月至11月底，教育局共接獲123宗與教師專業操守有關的投訴，大部分涉及「散播仇恨言論及被指有挑釁行為」，其餘包括涉及「不當教材」及涉嫌違法等，74宗投訴已完成調查，其中30宗不成立。教育局已就13宗完成調查的投訴個案，向5名教師發譴責信及向一名教師發警告信，這些教師若再有「失德行為」，局方會考慮取消其教師註冊；另向7名教師發勸喻信。其餘31宗有可能成立的個案，楊潤雄稱局方正等候有關教師回應。

另外，楊潤雄表示，教育局在視學中發現，有校本教材「偏頗、主觀或涉不正確信息」，已要求校方停用有關教材，並對一名「使用不當教材」的官校教師展開停職程序，會按公務員規例採取紀律處分，包括考慮該教師是否適合繼續擔任官校教師，以及跟進其教師註冊資格。

對於教協指出多名被裁定「專業失當」的教師稱無申辯機會，被「缺席調查」，楊潤雄稱有教師工會「誤解或不理解」教育局處理教師專業操守的制度，他對有關工會「作出失當評論」表示失望，強調受查教師有充分申述及自辯機會。

楊潤雄表示，除教育局的跟進，部分學校已藉僱主身分懲處涉事教師，包括發警告信、降職、調職、暫緩增薪，以及加強監管相關教師在校內表現。他又說，在所有投訴個案中，有兩名教師已離職。

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