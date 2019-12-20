理大外衝突駕駛裝甲車　警：兩日遭汽油彈攻擊逾50次 (16:42)

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該名隸屬警察機動部隊的警員憶述，於11月17日至18日兩日，自己斷斷續續駕駛裝甲車合共32小時，先後受到50次以上汽油彈攻擊。「最嚴峻的一次是裝甲車被多枚汽油彈擊中，車外火勢猛烈，車內滿布濃煙。雖然面對極大的危險，但我對裝甲車的抵禦能力有信心，加上訓練有素，我知道自己絕對有能力將裝甲車退回安全防線。」

此外，他建議裝甲車加配有效清理障礙物的工具，以及一些戰術功能，例如能夠同一時間發射多枚催淚彈、加裝電腦操作系統等，以配合「水炮車」在行動上發揮功能。對於被指當時裝甲車上另有多名伺機行動的飛虎隊隊員，他表示除了自己以外，車上只有一名俗稱「速龍小隊」的警長。

該警員最後感慨表示，香港自1967年暴動後一直平穩發展，他沒有想到今天的香港，會再有如此嚴重的暴亂情況，認為今次暴亂比想像中更有策略及組織性，並非市井之徒，或只是不滿的市民所為，「警務人員既要止暴制亂，又要避免傷及無辜市民，過程極度困難」。

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