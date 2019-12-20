房協暫緩檢討租金至明年9月底　3.2萬屋邨單位租金暫不變 (16:26)

黃傑龍稱，房協執行委員會昨日（19日）討論2020至2022年的租金水平檢討，經參考本港通脹、市面租金變化、近期社會情況等因素後，認為目前的數據不足以作定論，現時作出調整並不適當，最終決定暫緩租金檢討，至明年8、9月按最新情況檢討，並於明年10月生效，其間房協屋邨租金水平維持不變。

他又表示，目前仍需進一步檢視數據，明年新年後經濟或有可能再轉差，首要是考慮市民的負擔能力。但他稱，受管理、保養及維修成本上升等因素影響，今年房協在出租屋邨帳目有數以千萬元計虧損。

未補價資助出售房屋出租計劃今截止申請

另外，房協今年10月推出優化版「未補價資助出售房屋出租計劃」，並先後於11月18日及本月9日接受合資格的業主及租客申請，其中租客申請將於今日截止。房協表示，截至昨日，計劃共收到165宗業主申請，包括19名房協及146名房委會的資助單位業主申請，以及有380宗租客申請。黃傑龍認為計劃申請數字理想，「反應都算好好」。

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