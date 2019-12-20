【Emily Online】數碼港資助港電競手赴韓國受訓 (16:05)

呢個訓練營唔少嘢，12月14至18日一連5日喺蔚山舉行，除香港嘅戰隊，仲有韓國同台灣等其他7隊電競戰隊，一共50名選手參加。香港戰隊一行12人，包括早前勇闖英雄聯盟世界賽16強嘅「香港態度」（HKA）同本地女子電競團「電兔88」，兩隊派出教練隨團參加教練課程。參加訓練嘅「電兔88」選手Fuyu話：「今次訓練營非常有啓發性，能夠同韓國T1同HKA等專業戰隊對戰，係十分寶貴經驗。」

KeSPA由韓國政府成立，專責推動國家電子競技發展，係韓國奧林匹克委員會同國際電子競技聯合會嘅成員。訓練營請咗韓國頂級電競高手授課，由英雄聯盟韓國冠軍聯賽（LCK）專業電競戰隊DragonX教練團同韓國體育大學講師，聯同KeSPA代表擔任導師，分別為選手、教練進行系統培訓，針對技術、心理、體能、社交四方面，加强選手視覺控制、裝備選擇、逆境應對、決策力、耐力、溝通等，安排分組兼交換隊員對戰。

數碼港今年4月推出「電競行業支援計劃」，資助電競業界團體舉辦活動，包括電競比賽、培訓、境外交流團等。數碼港亦透過「電競實習支援計劃」資助電競業僱主請實習生。兩項計劃最新一輪現正接受申請，截止申請日期為2020年1月13日，詳情請瀏覽相關網站。