拒批區諾軒范國威上訴許可　終院判辭：法庭無酌情權保留議席  (15:45)

申請人為區諾軒及范國威。區諾軒一方認為他作為「Plan B」代周庭出選,若法庭在選舉呈請勝訴後裁定區的議席無效,會剝奪選民意願。范國威稱,他和劉頴匡同屬民主派陣營,加上他在初選勝出,一旦被剝奪議席,會削弱陣營的代表性。

終院3名法官在判辭強調,根據《立法會條例》,選舉呈請審訊完結時,法庭一定要裁定當選人是否「妥為當選」;如果非「妥為當選」,就要宣布另一人「妥為當選」。法庭沒有酌情權不作裁決(there is no discretion not to determine),以保留當選人的議席,更遑論基於區諾軒和范國威提出的「政治因素」這樣做。

判辭指出,周庭和劉頴匡提出選舉呈請時,區諾軒和范國威明知聆訊會影響其議席,仍保持立場中立,沒有捍衛選舉結果。因此,法庭認為區諾軒現時解釋他是周庭的「Plan B」、范國威稱他和劉頴匡同屬一個陣營,這些新的說法都欠缺證據,不足以說服法庭。

判辭又提到,區諾軒和范國威建議除了選舉呈請,應可透過司法覆核挑戰選舉主任的決定,但周庭和劉頴匡都沒有作司法覆核,所以法庭認為相關爭議並不存在。區諾軒和范國威需向選舉主任及劉頴匡一方賠訟費,周庭則沒有訟費申請。

