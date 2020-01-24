豪宅內製1.5億元霹靂可卡因　秘魯漢囚23年9月　3港人監禁18至22年 (15:35)

秘魯男子Casado Montalvo Omar Esteban（40歲）、麥浩文（37歲）、方志遠（30歲）和陳集陸（21歲）早前承認一項製毒罪。法官今判刑時指出，在眾多與毒品有關的罪行中，製毒屬最嚴重的罪行，最高可判處終身監禁和罰款500萬元。

法官稱，首被告在案中擔任「化學家」負責製毒，在本案的角色較重，他特意來港犯案亦屬加刑因素，故判囚23年9個月；第三被告負責租下涉案單位和保管鑰匙等，角色同樣較重，故判囚22年4個月。至於第二和四被告，法官認為他們的角色較輕，事後向警方錄取的口供亦為警方調查帶來幫助，故判囚18年2個月。

案情指出，警方前年11月10日到元朗洪水橋一單位搜查，當時發現4名被告，同時搜獲懷疑毒品、多種化學物品，以及電子磅等工具。經檢驗後，單位內共有16.3公斤可卡因，相關材料和工具亦可製作約1.5億元的霹靂可卡因。

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