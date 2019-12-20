社工指監警會主動調查社會騷亂屬違例　法庭批出覆核許可 (17:52)

楊官指出，按照《獨立監察警方處理投訴委員會條例》及相關立法文件，監警會並無主動調查權。

雖然監警會一方表示，監警會所作，只希望幫助完滿會方的法定職能，但楊官始終關注會方所作是否有越權（ultra vires）之嫌，法庭亦須進一步考慮及分析監警會的陳辭，所以批出司法覆核許可。

【15:25】社工呂智恆早前提請司法覆核，指監警會主動介入調查社會騷亂事件，乃越權及違反《獨立監察警方處理投訴委員會條例》，因為條例沒有賦予會方主動調查權。決定是否批出司法覆核許可的聆訊今（20日）在高院展開，呂智恆一方指出，監警會只可在警隊採納的程序中行事，不可主動調查；監警會一方否認調查，稱只是合理地「找出事實」，強調並無越權。法官表示需時考慮，押後頒布裁決。

申請人呂智恆，答辯人為獨立監察警方處理投訴委員會。申請方今日陳辭指出，監警會今年7月及8月先後發新聞稿，聲稱會主動介入調查連月來社會騷亂事件，其後行政長官發聲明，確認監警會調查一事，在相關行為上，監警會已涉及越權。

申請方指出，根據《獨立監察警方處理投訴委員會條例》，明確指出監警會沒有主動調查權，會方只可因應投訴警察課受理的投訴展開調查，「在警隊採納的常規或程序中，找出已經或可能會引致須匯報投訴的缺失或不足之處，並就該等常規或程序，向處長或行政長官或兼向上述兩者作出建議」。

申請方認為，監警會在事件中主動（proactively）向社會騷亂展開調查，已經違反條例及越權，況且調查責任一向在投訴警察課，若警方與監警會同時調查，或會得出不一樣調查結果，引致更混亂局面。

監警會一方否認曾作調查（investigation），稱只是對連月騷亂「找出事實」（fact-finding），亦指出條例表明「監警會可作出為執行它在本條例下的職能而合理地需要作出，或附帶於或有助於執行該等職能的所有事情」，因此會方行徑並無越權。

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