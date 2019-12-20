野戰迷被殺案　首被告誤殺罪成囚7年半 (14:43)

本案兩名被告依次為地盤工人嚴汝衡（27歲）和海事處小輪助理員周正賢（21歲）。兩人被控於2017年5月28日，在香港與黃朗祺一同謀殺郭葦諾。周正賢早前被陪審團裁定一項謀殺罪成，被判終身監禁。

法官張慧玲今指出，雖然陪審團未能在毫無合理疑點下，肯定嚴汝衡參與殺害，或對事主造成嚴重身體傷害的計劃，但他當時安排事主上山，讓周正賢令事主陷入昏迷，而嚴汝衡事後亦沒有協助事主，或向警方求助，甚至願意為周正賢隱瞞事件，令事主在山上因失血過多致死，疏忽的行為足以構成刑事罪行。

張官形容，嚴汝衡當時不但沒幫助死者，更容忍周正賢的犯罪行為，甚至同意處理涉案物品，隱瞞事主在山上死去的事實。雖目前沒證據顯示，事主當時獲及早介入便可得救，但現實反映，死者沒獲得醫療協助下死去。張官又指出，嚴汝衡早於今年1月承認誤殺罪，但不獲控方接受，判處他囚禁7年半。

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