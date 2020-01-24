【九巴車禍．粉嶺公路】五旬司機控6危駕致他人死亡罪明年3月訊　車禍前左手擱軚盤上 (13:23)

被告文志光（56歲）是專營巴士司機，辯方透露他已任職巴士車長18年。6項控罪指出，被告12月18日在新界粉嶺公路（上水方向）近松柏塱里程碑27.5(A)，在道路上危險駕駛車輛登記號碼為TA6723的九龍巴士，引致蘇麗雄、陳嘉龍、張志明、王惠蘭、楊若賢和鄭燕生死亡。

【小資料】歷年巴士重大奪命意外 屯門公路巴士墮橋釀21死最嚴重

據了解，巴士的錄影片段顯示，被告的左手原本擱在軚盤上，其後放在接近響號掣的平坦位置，數秒之後巴士就偏左行駛，撞到路邊防撞欄及樹木。被告隨後把左手放回軚盤上握着，重新控制巴士行駛。被告有機會被加控其他罪名，亦可能被帶上更高級別的法院審訊。

控方申請將案件押後，以待進一步調查，包括化驗巴士黑盒、索取驗屍報告和化驗現場血迹。控方反對被告保釋，辯方提出擔保申請，但被署理主任裁判官蘇文隆拒絕。案件押後至明年3月3日再訊，被告須還押看管。

九巴車禍 相關報道：

死者親友到現場拜祭

6死車禍 CCTV未見車長執水樽或樹枝阻路 運署研加固巴士車身 強制戴安全帶

工程師：加固不難 增負重需減載客

倖存者：昏倒醒來周圍皆血「乜都爛晒」