【九巴車禍．粉嶺公路】五旬司機控6危駕致他人死亡罪明年3月訊　車禍前左手擱軚盤上 (13:23)

九巴978線前日（18日）於粉嶺公路失控撞欄撼樹，釀成6死39傷嚴重事故。涉事的五旬巴士司機今（20日）被押至粉嶺裁判法院，控以6項危險駕駛引致他人死亡罪，須還押至明年3月3日再訊。據悉，事發前司機的左手擱在軚盤上近響號掣的平坦位置，數秒後車禍發生。
被告文志光（56歲）是專營巴士司機，辯方透露他已任職巴士車長18年。6項控罪指出，被告12月18日在新界粉嶺公路（上水方向）近松柏塱里程碑27.5(A)，在道路上危險駕駛車輛登記號碼為TA6723的九龍巴士，引致蘇麗雄、陳嘉龍、張志明、王惠蘭、楊若賢和鄭燕生死亡。
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據了解，巴士的錄影片段顯示，被告的左手原本擱在軚盤上，其後放在接近響號掣的平坦位置，數秒之後巴士就偏左行駛，撞到路邊防撞欄及樹木。被告隨後把左手放回軚盤上握着，重新控制巴士行駛。被告有機會被加控其他罪名，亦可能被帶上更高級別的法院審訊。
控方申請將案件押後，以待進一步調查，包括化驗巴士黑盒、索取驗屍報告和化驗現場血迹。控方反對被告保釋，辯方提出擔保申請，但被署理主任裁判官蘇文隆拒絕。案件押後至明年3月3日再訊，被告須還押看管。
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