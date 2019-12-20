冬至揀湯圓　營養師貼士：芝麻花生餡易肥　紫薯番薯卡路里較低 (12:36)

二十四節氣的冬至，不少人習慣吃湯圓，象徵團圓之意。市面上有各種味道的湯圓，不同餡料的湯圓，熱量大不同，註冊營養師黃穎琳教大家選擇湯圓的健康貼士。
芝麻花生麻蓉湯圓易致肥
市面上經常買到的芝麻、花生和麻蓉餡料湯圓，黃穎琳指出，油分相對較高，多吃容易致肥。這些湯圓加入不同種類的油分，例如豬油、植物油、白乳油、棕櫚油等，令湯圓口感較滑，當中豬油和棕櫚油的飽和脂肪較高；白乳油則是由大豆和粟米提煉，氫化過程會形成反式脂肪，增加壞膽固醇。
一般市面售賣的芝麻、花生湯圓每粒的熱量約50至60卡路里（kcal），3至4粒湯圓約相等於一碗飯，每粒約有2至3克脂肪、約1至1.5克糖，選購時宜留意營養標籤。
紫薯番薯湯圓卡路里較低
黃穎琳建議，湯圓宜選擇較健康的餡料如紫薯、番薯或紅豆，卡路里及脂肪相對花生、芝麻湯圓較低；紫薯和番薯本身是碳水化合物，相比起脂肪較容易消耗。
若喜歡吃紅豆湯圓，要注意紅豆湯圓在製作過程加入糖調味，兩粒紅豆湯圓約相當於1茶匙糖。
市面上的水晶湯圓一般標榜較健康，黃穎琳提醒，水晶湯圓與糯米湯圓都是碳水化合物，兩者熱量其實差不多；不過，水晶湯圓的餡料如紫薯、抹茶味相對傳統芝麻、花生湯圓較健康。
二十四節氣養生系列：link.mingpao.com/51614.htm