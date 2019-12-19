范鴻齡稱押後處理免試引入海外醫生　不認為醫管局高層薪酬高 (23:30)

范鴻齡認為，人手方面首要加強員工歸屬感及士氣等；免試引入海外醫生牽涉長遠政策辯論，包括會否影響青年發展，或政治上牽涉很多集團的利益，認為要優先考慮增加本地醫科生名額，免試引入海外醫生要押後處理。

至於醫管局高層被指年薪過高，當中前行政總裁梁栢賢年薪626萬元，高於特首，范鴻齡表示，機管局、金管局等公營機構薪金都比特首高；又說他商界出身，認為現時薪酬不算特別高。

瑪麗醫院副行政總監、急症科部門主管徐錫漢在醫管局大會會議報告港島西醫院聯網「心臟痛病人院前心電圖計劃」成效。他表示，該聯網於2015年11月推行先導計劃，以減少患者由到達醫院到施行「通波仔」手術的時間，期望在急症室登記後90分鐘內通波仔，提升治療效果及改善存活率。

徐錫漢指出，由先導計劃推行至2017年11月初，共有1359人接受院前心電圖，當中102人確診患急性心血管病，42人抵院前已聯絡心臟科團隊；抵院至通波仔時間由122分鐘（經救護車送院）及134分鐘（自行送院），縮短至95分鐘，該類病人的30天死亡率由14.9%（2011年）改善至6.6%（2015年至2017年）。然而，當中有13%患者拒絕接受院前心電圖檢查，徐認為要加強公眾教育，預計2020年將計劃推行至全港。

另外，醫管局委託中大醫學院賽馬會公共衛生及基層醫療學院，於去年7月至今年3月期間以電話訪問形式進行調查，了解專科門診病人的滿意度。調查訪問近1.4萬名病人，近九成受訪者對26間醫管局專科門診服務的整體經驗評分在7分或以上（10分滿分）；平均評分為7.9分，較2014年調查的7.7分略高。

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