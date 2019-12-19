范鴻齡：政治不可帶入醫管局　工會：製造白色恐怖 (21:35)

早前有多個醫療界新工會成立，當中「醫管局員工陣線」籌委代表曾表示，期望籌組平台在社會議題上發聲，亦不排除在不影響緊急服務前提下發動罷工。范鴻齡今日開腔回應稱，了解社會大環境問題，但「醫管局是不可以有政治立場的機構，政治不可以帶入醫管局」，他又稱罷工「絕對不可以接受」，如有職員罷工，會根據僱傭條例及人事守則「嚴肅跟進」。

范鴻齡補充，醫管局人事部願意與新工會溝通，了解工會的訴求，表示人力資源主管彭飛舟正約見各新工會。他留意到其中一項訴求是解決職場欺凌問題，會保持溝通及以和為貴，期望工會取消罷工念頭，「罷工會影響病人福利，作為醫管局怎能去罷工不治病，市民亦都不會接受，（政府）每年給醫管局這麼多錢」。

「醫管局員工陣線」隨即在facebook強烈譴責范鴻齡的言論，對局方製造白色恐怖表達強烈不滿。陣線批評，局方的政治中立等同打壓醫院集會、禁止員工戴黑色口罩，但對警察在醫院範圍「濫權濫捕」、在伊利沙伯醫院正門放催淚彈隻字不提；又稱彭飛舟「從來沒有」聯絡陣線溝通，奉勸范鴻齡不要「誤導公眾」。

陣線強調，醫管局若想杜絕「政治被帶入醫院」，應向香港政府及警察施壓；又促請局方尊重員工加入工會、發起工業行動等受《基本法》保障的權利。

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