【721元朗襲擊】「飛天南」等6人控暴動　待與另一案合併明年2月再訊 (20:44)

6名被告依次為運輸公司東主王志榮（54歲）、工程公司東主黃英傑（48歲）、商人林觀良（48歲）、商人林啟明（43歲）、燒烤場東主鄧懷琛（60歲）及「飛天南」吳偉南（57歲）。首4名被告同被控一項暴動罪，鄧懷琛及吳偉南同被控另一項暴動罪。鄧被控兩項、其餘5人被控一項串謀而有意圖傷人罪。控罪稱他們7月21及22日在港鐵元朗站、朗和路及元朗站一帶、元朗站及形點I一帶暴動，並意圖使他人身體受嚴重傷害。

法官拒絕林觀良以14個月大兒子因腎病做手術為由的保釋申請，指出案件控罪嚴重，表面可見刑期有可能達至區域法院上限；另一被告林啟明亦不准保釋；其餘4人准以原有條件保釋。法官同時拒絕黃英傑以工作為由，因到廣州揀選電纜材料的一次性離港兩天的申請，他相信黃英傑在港仍可揀選材料，且認為若黃英傑不依期歸押，司法公義會受不良影響。

控方透露，昨於粉嶺裁判法院首次提堂的男子鄧英斌，被控暴動和串謀而有意圖傷人罪名，他與本案其中4名被告伙同犯案，待轉介案件至區域法院。控方將申請鄧英斌案與本案合併。

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