【澳門回歸20年】習近平晚宴致辭　讚澳門家和萬事興　愛國教育鞏固一國兩制思想 (19:36)

下午約6時10分，全體出席嘉賓站立拍手，習近平與身穿紅色連身裙的夫人彭麗媛，在澳門特首崔世安陪同下入座，兩人分別坐在崔世安和賀一誠旁邊。

習近平在席上致辭時，讚揚澳門特區政府和社會各界深明「家和萬事興」，和氣致祥，講團結、重協商、不爭拗、不內耗，自覺抵制外來干擾。他表示，堅信具有澳門特色的一國兩制一定能取得更大成功。

習近平表示，澳門回歸20年來全面貫徹一國兩制，把一國兩制原則要求與澳門實際相結合；又讚揚澳門同胞珍視民主、法治、人權、自由等核心價值，並適應澳門成為國家一個特區的歷史轉變，把愛國愛澳排在核心價值序列第一位。他亦稱，澳門特區政府特別面向青少年開展愛國主義教育，鞏固了一國兩制成功實踐的思想基礎。

習近平稱，澳門特區政府自覺維護憲法和《基本法》權威，建立憲法和《基本法》宣傳教育體系，大中小學均設相關課程，形成尊崇憲法的良好氛圍。習近平並說，澳門緊緊把握「一帶一路」和粵港澳大灣區的重大機遇，充分用好中央支持政策，為發展注入新動力。

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