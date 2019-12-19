包圍警總案再提堂　黃之鋒稱無供密碼下警查閱手機信息紀錄 (19:25)

黃之鋒、林朗彥及周庭今日在庭上分別表示，受台灣團體邀請觀看總統大選進行；另黃之鋒將有新書出版，獲邀到英國擔任講者；周庭亦獲邀到東京的大學參加研討會等，申請更改保釋條件離港，但均被拒絕。

林朗彥在庭外表示，律政司就3人離港申請態度強硬，認為對方似乎想阻止眾志的國際連線工作。黃之鋒在庭外提及，他被捕後警方一直檢取了他的手提電話，律師團隊昨（18日）收到控方的證物列表中，發現有4份「黃之鋒手機信息交流紀錄」，兩份屬WhatsApp對話，兩份屬Telegram對話，但截至今日開庭聆訊前，他從沒收到控方通知或警方查閱手機內容的手令，亦從未向警方提供密碼，批評警方「同黑客無分別」，會再與律師商討對應方法。

林朗彥另被控於今年3月15日，在政府總部東翼地下公眾入口大堂內推跌保安員。他今日否認一項襲擊罪，准以原有條件保釋，案件押後明年2月3日開審。

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