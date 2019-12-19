29人涉8．11圍尖沙嘴警署　控暴動或非法集結准保釋2月再訊 (19:58)

今日被起訴的12名被告，依次為羅後成（19歲）、梁俊偉（25歲）、蕭呈希（23歲）、吳紹勤（27歲）、韋婷婷（25歲）、潘冠雄（26歲）、羅漢銘（22歲）、卓麗馨（23歲）、陳振華（29歲）、陳嘉（32歲）、潘慧雯（41歲）、林祖童（21歲）。全部12人被控一項暴動罪，被指今年8月11日在尖沙嘴柯士甸道與堪富利士道之間的一段彌敦道，與早前已被控的17人參與暴動。

第十被告陳嘉及第十二被告林祖童，另被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，陳被指管有一樽芥末水劑，林被指管有兩個「能發出雷射光束的裝置」。第七被告羅漢銘則另被控無牌管有槍械或彈藥罪，被指無牌管有9粒催淚彈殼。

控罪書一般會列出被告職業，惟今日被控12人的職業都無列出。庭上警方代表解釋，他們只根據手上資料處理，詳情要向警方傳媒聯絡查詢。

至於早已被控的17人，其中16人被控非法集結罪、1人被控暴動罪。控方今日申請將全部17人控以暴動罪、加控其中兩人「在公眾地方管有攻擊性武器」罪，以及與今日被起訴的12人合併案件。部分被告反對更改控罪，指出控方無法理基礎及足夠證據，裁判官安排明年1月29日另定聆訊，以處理反對更改控罪事宜。

兩宗案件共29名被告同樣毋須答辯，獲准保釋，其間不得離港，須守宵禁。因應法庭空間大小，兩案同樣押後至明年2月24日，遷移西九龍裁判法院再訊。

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