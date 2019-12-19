學生選「年度中史人物」　魯迅高票當選　胡適居次蔡元培第三 (18:45)

國史教育中心（香港）以「吾土吾民，圖強奮進」為方向，推舉5名與「五四運動」息息相關的歷史人物作為候選人，包括蔡元培、陳獨秀、魯迅、顧維鈞和胡適，讓中小學學生投票，選出年度中國歷史人物。今屆選舉有逾百間中小學投票，總票數接近2.5萬票，魯迅以12,287高票當選，遠遠拋離第二名、獲得4459票的胡適；於反修例運動中屢被提及的蔡元培則獲3686票，排名第三。

教育局常任秘書長楊何蓓茵和國史教育中心（香港）校長何漢權亦屬意蔡元培。楊何蓓茵致辭時表示，蔡元培因竭力保護學生而備受推崇，現時不少大、中小學教育工作者或都以蔡元培為榜樣，強調保護學生的重要。她提到，蔡元培曾有句名言，「若無德，則雖體魄智力發達，適足助其為惡」，她衷心希望所有教育者為下一代的品德努力。

何漢權指出，蔡元培於北大開風氣之先，於傳統、老舊的北大內鼓吹多元包容，於五四運動中十分愛護學生，同時理性規勸學生，指正錯誤。他寄語年輕人從歷史人物中學會「情濃理強」，指他們可以不滿一個黨，但同一民族始終血濃於水。

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