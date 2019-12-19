25歲保安員背包攜開山刀短劍斧頭　認藏攻擊性武器判囚1年 (17:45)

被告劉嘉駿（25歲）為半山住宅區保安員，今午被押解至屯門裁判法院。他聞訊時表現愕然，其母親在庭外哭泣，弟弟拍肩安慰。

署理主任裁判官張潔宜判刑時表示，涉案的短劍、斧頭等刀鋒銳利，屬於致命武器，雖然上面沒有被告的指紋，但物主可能以手套或布包裹使用。張官認為，現時無證據證明被告是武器的物主，所以不排除他受人所託才攜有武器。

但張官強調，有示威者把武器帶到現場，「合理推論就是，他們有需要的時候就會用」；加上當時有示威者訴諸暴力，以汽油彈反抗警方行動，張官認為被告被搜出體積較大的武器，本案的殺傷力非常嚴重。

張官最後引述背景報告指出，被告工作穩定、負擔家計和恆常捐款，是品格良好的人，因此將刑期下調兩個月，判囚12個月。控方在判刑後要求索取背景報告的副本，辯方基於私隱理由反對。張官認為判辭已交代報告重點，遂拒絕控方要求。

辯方大律師陳頴賢求情稱，背景報告顯示被告有承擔和奉公守法，今次犯案只是一時愚蠢。辯方亦呈上被告母親的親筆信，母親形容他單純孝順，對家人的擔憂感到內疚。

控罪指稱，被告9月21日於元朗鳳琴街金龍樓地下攜有短劍、斧頭、軍刀及開山刀。

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