商人趁友人女友喝醉帶回家強姦　陪審團大比數裁定罪成明日判刑 (17:55)

報稱商人的黃興國（33歲）被控於去年11月22日，在沙田花園城3期雅蕙苑6樓G室強姦女事主X。控方開案陳辭指出，從事販售鐘表生意的女事主，經男友介紹認識被告，以拓展潛在客源。兩人其後曾見面，女事主當時視被告為潛在的商業合作伙伴，以及男友的朋友，沒打算發展情人關係。女事主和男友最終在去年11月1日分手，但她未有告知被告。

同月21日，女事主應被告邀請出席遊艇派對，以認識更多潛在買家，惟其間喝醉和感到暈眩。被告其後與女事主下船及乘搭的士，女事主原以為被告會在尖沙嘴讓她下車回家，惟的士直接駛往被告位於沙田的住所，女事主亦在乘車期間睡着。

控方又指出，女事主一度恢復意識，當時發現自己正躺在牀上，並看到赤裸上身的被告正壓在自己身上和脫掉內褲，並將她強姦。其間女事主曾嘗試推開被告，並表示被告已婚，自己對他沒興趣，惟其後昏倒。事主翌日起牀後發現赤裸的被告，她乘搭的士回家後報警，並在認人手續中認出被告。

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