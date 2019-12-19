消防發移除火警危險通知書　迷你倉業者稱侵害財產權申覆核遭拒 (17:25)

申請人為明日理財有限公司，為儲存易迷你倉有限公司的特許經營者。申請方質疑通知書中多項規定，與防火和保障生命財產等目的沒合理關連，處方亦未曾諮詢業界，要求法庭頒令，暫緩執行和推翻去年4月發出的兩張通知書。

法官陳嘉信在判辭指出，儲存倉之間至少保持2.4米距離、外牆每20米最少設一面救援窗口等安排，符合處方為便利消防員背負大型沉重裝備進入火場、減慢火勢蔓延，以及疏通濃煙等目的，相關通知書亦專門因應涉案單位的情況而設，裁定通知書沒明顯缺乏合理基礎。

陳官認同消防處方所說，通知書已在保障公眾安全和財產，以及商業利益之間取得平衡；申請方只需花費改造單位，沒有過大負擔，而涉案大廈內有其他迷你倉，已在沒投訴的情況下遵從通知書規定。至於申請方質疑通知書損害迷你倉的信譽，導致他們失去客戶，陳官認為，說法與申請方對外宣傳迷你倉合乎消防規定的做法矛盾。

至於申請方質疑消防處沒諮詢業界，陳官認為，消防處屬防火的專家和法定機構，能自行制定防火措施。若本案設諮詢的做法，將拖延處理火警危險問題，同時嚴重阻礙處方工作。陳官又認為，處方的決定沒涉人身自由的議題，同時沒違反常規，只對申請方的經濟利益帶來影響，處方同時已就發出通知書的情況給予清晰和充分解釋，遂裁定申請方沒合理可爭辯之處，亦沒合理勝算，故拒批覆核許可。

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