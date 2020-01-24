【澳門回歸20年】習近平籲澳門帶頭支持特首施政　大是大非原則要旗幟鮮明【短片】 (18:20)

二是繼續帶頭做澳門繁榮穩定和諧的重要推動者，積極投身各項建設事業，推動經濟適度多元發展；要弘揚包容共濟守望相助的優良傳統，用理性協商的辦法解決矛盾問題。

三是繼續帶頭做中華民族復興的積極參與者，用好澳門國際化特色和優勢，樹立國家全面開放，融入國家發展大局。

【16:47】國家主席習近平今日（19日）展開澳門第二日行程，先後到過黑沙環政府綜合服務大樓、濠江中學附屬英才學校及葡語國家食品展示中心參觀。習近平夫婦今晚將出席晚宴及文藝晚會。

今早約10時，習近平在澳門特首崔世安、澳門中聯辦主任傅自應、港澳辦主任張曉明等人陪同下，到訪黑沙環政府綜合服務大樓。澳門行政法務司長陳海帆向習近平講介當地居民辦理護照及身分證的情況，習近平亦向社會保障基金部門了解當地福利政策，其間與職員及居民均有交談，逗留約半小時後離開。

習近平之後到訪位於氹仔的濠江中學附屬英才學校，與師生交流，並向學校送贈書籍和樂器。車隊沿途由交通警開路，所到的道路都提早封閉。有學生形容，跟習近平握手時「感到到溫暖一下子傳遞到全身」。習近平亦到訪中國與葡語國家商貿合作服務平台綜合體，參觀葡語國家食品展示中心，並與來自「一帶一路」沿線國家的學生交談。

習近平夫人彭麗媛下午到訪旅遊學院，通往學院的美副將大馬路提早約半小時封閉，有市民在附近拉起橫額歡迎。有市民稱，有旅遊學院員工返工時被警員查看員工證，再由警員陪同進入。

澳門回歸20年 相關新聞：

澳門議員區錦新：拒港記者入境損形象 料政府有禁入境名單

習近平：澳門認真貫徹一國兩制方針 晤崔世安 讚維護國安保穩定取新成績

最少5港記者被拒入境 4獲批採訪證