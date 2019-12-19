「補習天王」蕭源涉手機收文憑試題　前主考員稱傳試題為「教學交流」 (16:15)

4名被告依次為蕭志勇（又名蕭源）、教師張國權和吳宏樑、蕭妻蔡盈盈（又名蔡怡）。首兩項控罪控告首3名被告，指蕭源分別串謀張國權及吳宏樑公職人員行為失當罪名，蔡盈盈則被控一項公職人員行為失當罪名。根據控方案情，首3名被告為大學同窗。

次被告張國權早前反對將兩段警誡供辭呈堂，庭上今早播放第二段的警誡錄影。會面中，廉署調查主任黎偉楠展示張國權和蕭源在2016年3月的WhatsApp對話截圖和錄音。在3月11日，蕭源問張國權「有無做（口試）考官？考完之後畀題目我啦，唔該哂。」在黎偉楠的盤問下，張國權表示傳試題是為了兩人「教學上的交流」。

根據會面片段，在3月11日至21日，張國權先後8次向蕭源披露當日口試的題目，涉及最少11條試題。黎偉楠稱，每次張向蕭發試題時，該一節的考生尚未開考，多番質問他為何這樣做，張國權表示「唔記得」曾經傳信息。被問到是否違反考評局主考員的保密協議，張國權稱「唔識答」。

廉署調查主任黎偉楠供稱，張國權在錄影會面前，向他表示願意落口供。在辯方大律師盤問下，黎偉楠承認沒有將相關對話寫在行動日誌上，因為不涉及招認。聆訊今午繼續。

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