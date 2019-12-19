調查：家庭成員減面談增短訊溝通　擁聊天群組較快樂 (15:26)

賽馬會聯同港大的「賽馬會智家樂計劃」，早前在5月24日至6月11日，就香港家庭電子信息溝通習慣進行網上問卷調查，成功取得644個樣本。

調查結果顯示，整體受訪者中，只有61.1%在過去7日曾每天與家人面談交流。對比2013年同類調查，本港家庭成員以面談交流溝通，由80%下跌至74.4%；利用實時電話語音對話亦見下跌，由42.9%降至28.7%。使用文字短訊溝通則有上升趨勢，由30.8%升至53.1%。

受訪者當中有73.5%擁有家庭聊天群組，涉481人。調查發現，擁有家庭群組的受訪者，較沒有的人，其家庭溝通質素、個人及家庭快樂的分數較高。不過，發短訊不代表愈多愈快樂。調查顯示，受訪者過去7日每天發出多過20個信息，他們的家庭溝通質素、家庭及個人快樂指數，會較每日發出11至20個信息的人，分數回落。

賽馬會智家樂計劃首席調查研究員、港大醫學院公共衛生學院社會醫學講座教授林大慶表示，港人善用電子科技溝通，也應維持面談，不要疏忽。他稱，港人習慣轉發網上健康資訊，但有時無分辨真假，提醒不要傳遞假消息，另切忌一次過發送多個信息，避免造成「信息轟炸」。

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