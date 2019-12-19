開石屎槍射傷機舖東主　地盤工認罪判囚28個月 (13:25)

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被告楊永松（34歲）承認一項有意圖傷人罪。遊戲機中心東主羅智群早前亦承認管有攻擊性武器，被判入獄10個月，現正服刑。

法官判刑時明言，不接納被告攜帶及使用石屎槍作自衛用途，亦指出被告說原本打算前往警署報到，只偶爾路經現場不合情理，因為他不可能攜帶石屎槍前往警署。

不過，法官參考閉路電視片段後，接納被告在對方揮棍後才施襲還擊，亦指出被告以「BB金屬彈」取代石屎釘作子彈，有效減低傷害，事主傷勢亦不嚴重。

法官稱，被告為追討釣魚機贏款才施襲，動機可以理解，但行為絕不能接受。況且案發在鬧市，靠近巴士站，片段更顯示有路人夾在被告與事主中間，法官終判被告入獄28個月。

案情指出，被告是事主經營的遊戲機中心熟客，從釣魚機贏得近1.5萬元，但被指「出術」，被拒支付獎金。被告心感不忿，帶同一把石屎槍，今年4月12日晚上在長沙灣道249號，用槍指向手持鐵管的東主，兩人爭執後，被告射擊東主，令東主右臂流血。

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