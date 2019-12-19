【九巴車禍．粉嶺公路】12人仍留醫　57歲危殆女子暫無生命危險 (19:00)

【19:00】醫管局表示，截至晚上6時，仍有12人留醫，1女子危殆，另有11人情況穩定。據了解，該名危殆傷者是一名57歲女子，她肋骨受傷，今午已接受手術，暫無生命危險，正在屯門醫院深切治療部留醫。

【16:40】下午2時許，新界北總區刑事部（行動）警司游乃強到車禍現場了解，其後路政署樹木組職員再到場，探員及政府化驗師逗留現場蒐證約1小時後離開。另外，一名黃姓佛教徒自發到現場念經，稱是超度車禍中死者。

【13:42】醫管局表示，截至早上10時45分，仍有13人留醫，其中1女子危殆，1男子嚴重，兩人留醫屯門醫院；6男5女情況穩定，分別留醫大埔那打素醫院、威爾斯親王醫院、北區醫院、屯門醫院和博愛醫院。

據了解，危殆女子留醫屯門醫院深切治療部；一名60多歲嚴重男傷者因頭骨裂，昨晚由北區醫院轉到威爾斯親王醫院接受開腦手術，目前情況穩定，在腦外科病房留醫。

【11:00】早上10時許，路政署外判樹木組派員到場檢視樹木損毁情況，並拍照存檔。

【10:42】截至今早（19日）9時10分，仍有13人分別在博愛醫院、威爾斯親王醫院及屯門醫院留醫，其中5人情況嚴重，8人情況穩定，另26人已出院。

記者今早重返車禍現場觀察，不少重型車輛使用高速公路，而且車速頗快，估計車速高達時速約80至90多公里，巴士則稍慢。

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