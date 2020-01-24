【澳門回歸20年】澳門議員區錦新：拒港記者入境損形象　料政府有禁入境名單 (11:20)

區錦新指出，澳門近期拒絕外來人入境成為常態，習近平訪澳期間情況更嚴重，甚至本地居民都有麻煩。他說，已知至少有兩宗澳門人返澳門入境時遭遇留難，他們被扣留多個小時才獲放行；當局對記者的防範更大，雖然涉事記者已獲澳門新聞局批出採訪證，但治安警察局卻有另一套標準，認為事件對澳門形象有相當大的損害。

區錦新表示，無證據顯示內地當局要求澳門禁止特定的人入境，但相信政府手上有份名單，要求前線於不同時候禁止包括較活躍的香港社運人士和社工等人入境。他指出，拒絶非澳門居民入境的是基於內部保安綱要法，當年立法原意是針對恐怖組織及有組織犯罪活動，但澳門警方在立法會將法例的解釋無限擴大，隨意禁止非居民入境，情況可怕。

楊建興：5記者被拒入境澳門情況少見

記者協會主席楊建興接受同一節目訪問時亦指，近年不時有港人被澳門當局拒絕入境，今次共有5名記者被拒甚為密集，情況少見，令人擔心。他不相信記者以機構身分進行採訪會對有關活動的安全構成威脅。楊建興稱，2至3年前曾去信澳門政府，要求當局解釋內部安全究竟是什麼一回事，惟不獲回覆，他希望政府可以公開解釋，又期望澳門新特首上場，政策上可有改變，否則有損澳門的形象。

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