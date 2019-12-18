【小資料】歷年巴士重大奪命意外　屯門公路巴士墮橋釀21死最嚴重 (23:12)

粉嶺公路今午發生嚴重巴士車禍，一輛九巴疑撞向路邊防撞欄後撞樹，車身被劏開，造成6死39傷。香港歷來亦曾發生多宗涉及巴士的奪命車禍，當中以2003年屯門公路巴士墮橋車禍釀成最多人死亡。

2019年3月4日：西九龍公路一輛貨車因故障停在行車線，司機打開尾板，從車斗取出物件置於路面提示駕駛者。約一小時後，一輛城巴疑收掣不及直撼貨車車尾，尾板直插入巴士車頭，司機死亡。貨車司機被捲入巴士車底身亡，另有17人受傷。

2018年2月10日：一輛九巴雙層巴士由沙田馬場駛往大埔中心途中，在大埔公路大埔尾村對開一個彎位疑因超速入彎，失控翻側，造成19人死亡，65人受傷。

2017年9月22日：一輛城巴於下班繁忙時間在長沙灣道往旺角方向行駛，至欽州街失控剷上行人路，壓住多名等候過馬路的途人，造成3死30傷。

2003年7月10日：一輛雙層九巴駛至屯門公路近汀九入新界方向的天橋時，懷疑被一輛突然切線的貨櫃拖架撞向尾部，整輛巴士被推前，衝破防撞欄，飛墮約35米下山坡，造成21死20傷。

1998年1月30日（大年初三）：一輛城巴118線雙層巴士於灣仔杜老誌道天橋轉彎時，因車速過快引致翻側，造成5人死，57人受傷。

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