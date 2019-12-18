野戰迷被殺案　涉支開死者朋友冷氣技工脫謀殺及誤殺罪 (21:58)

報稱冷氣技工的黃朗祺（24歲）被控於前年5月28日，與嚴汝衡和周正賢一同謀殺死者郭葦諾。

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控方早前在開案陳辭指出，死者、嚴汝衡和周正賢喜歡玩野戰遊戲及蒐集軍事裝備，惟因裝備買賣問題產生嫌隙，嚴、周計劃謀殺或對事主造成嚴重身體傷害。被告當日負責支開事主隨行的友人「05」，讓嚴、周二人處置事主。

被告在同年5月29日凌晨近2時被捕，他在警誡下稱：「阿sir，係Martin（嚴汝衡）同周正賢殺郭葦諾Bosco，我係畀Martin逼我幫手。」他又在錄影會面稱，嚴汝衡曾稱會取得一些袋子，事主會從後被襲和勒死，其屍體亦會被丟棄。被告又稱，當時以為嚴只是意圖毆打事主，自己則被指使與「05」聊天，以轉移對方注意力和提防他離開，讓嚴和周伏擊死者。

控方曾播放黃的錄影會面片段，黃稱案發前一周與嚴、周等人飯聚時，嚴稱事主仍欠款兩萬多元，打算殺死對方，惟自己當時不認為二人會如此做。案發前一晚，他與嚴、周在油塘會合，嚴稱會用麻包袋從後襲擊和勒斃事主。他們其後一同登山，周其間撿取石頭和埋伏，嚴亦指示他分散隨行友人「05」的注意力，讓嚴和事主另覓地點試槍，以及避免他們的伏擊或報復行動受阻。

被告說，當嚴獨自折返及稱死者已先行離開時，自己相信死者已遇害。而被告目睹周正賢持有死者染血的電話時感驚慌，同時擔心遭殺害或連累家人，遂按嚴的指示收拾和清洗部分物品。

嚴汝衡和周正賢早前分別被陪審團裁定誤殺和謀殺罪成，周被判囚終身監禁，嚴將於本周五（20日）判刑。

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