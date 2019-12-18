【九巴車禍】傷者：事發時車速正常　撞樹後上層「成車血」 (20:36)

【20:13】近70歲的朱先生事發時在巴士上層右排，坐在他左方的女乘客是其中一名死者，事發後朱先生見她被車椅蓋着，沒有知覺，朱先生據聞她「腸都跌出來」；有兩名乘客被拋出車外後沒有知覺。他說事發後上層車廂「成車血」，朱先生右耳軟骨斷了，需縫5針。他說車禍因撞樹所致，巴士撞樹後向前駛一段時間才停下；事發時車速正常，「視線好靚」。他自言非常幸運，「要劏條東星斑還神」。

不覺車速很快 不會怪責司機

【19:59】一名不願具名、受輕傷的市民治理後離開那打素醫院，她受訪時聲音抖震，眼角有淚。她表示，事發時她在巴士下層最後排位置，突然巴士急煞，她和其他乘客馬上下車，其間看見兩名乘客躺卧在車廂內，其中一人「手被折成不自然的狀態」，而車廂及部分乘客身上留有木屑，相信車禍與撞樹有關。

她說，由金鐘上車至粉嶺的車程一直非常穩定，亦不覺得車速很快；事發後乘客有秩序地下車，並冷靜等候救援。

她稱因為反修例運動，很久沒乘港鐵，因此事發後即使猶有餘悸仍要依賴巴士代步。她因父親任職巴士車長5年，故此知道這份工作非常辛苦，更有可能每日駕駛不同巴士路線，沒時間熟習路線，「不會怪責（涉事）司機」，希望巴士公司檢討人手安排。她沒打算向巴士公司索償。

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