【Emily Online】泛民區議員編更到屯門公園「見市民」　元朗區議會首會議提721動議 (18:49)

黎駿穎話，通常議員喺公園出現嘅時候，管理員就會出現，向發出過大聲浪嘅人作出票控。佢哋未來亦會喺區議會提動議，要求增加公園管理人手，但長遠都係要政府修例處理。

至於元朗區方面，民主派早已揚言會提有關元朗721事件嘅動議，伍軒宏話佢哋喺1月7日第一次開大會就會提出，已經草擬好內容，而且仲有40多條問題要求當區嘅分區指揮官到場回答。佢話，一班元朗區嘅民主派每周四都有交流會討論區政，不論素人、政黨都合作融洽。

鄺俊宇話，大家都支持民主黨黃偉賢做元朗區議會主席，副主席就會係麥業成；主席做4年，副主席兩年換一次。屯門區方面就未傾好。

元朗泛民區議員亦想推翻17億行人天橋，林廷衞話現時正討論替代方案，方案會做廣泛諮詢，取得民意基礎。鄺俊宇補充，雖然天橋計劃未過立法會財委會，但已經過咗工務小組，招咗標，但推翻呢個計劃係區議會共識，相信鄉事派都會支持。

另外，兩個區議會嘅民主派都想取消授權票。至於增選委員問題，黎駿穎話屯門區議會未必取消，但就會考慮取消投票權。而有冇可能直播區議會會議，令會議更加透明，黎駿穎話屯門區議會秘書處研究緊開facebook專頁，屆時唔知會唔會做埋Live喇。

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