粉嶺公路九巴撞樹被劏開6死39傷　醫管局啟動重大事故控制中心 (20:03)

【20:03】九巴主席梁乃鵬及安全總監關智偉，晚上近8時在北區醫院見記者交代事件。關智偉表示，涉事56歲車長加入九巴18年，駕駛出事的978線逾兩年，9月完成公司驗身程序，證實健康良好，昨日是其休息日。該車長自2017年至今無牽涉交通意外；2017年則曾在車廠內倒車時發生輕微意外。涉事巴士則有5年車齡，昨（17日）曾驗車，結果合格。

關智偉強調，意外不涉人手不足。對於有報道稱九巴疑是閃避切線車輛出事，他表示，暫未能掌握到有關資料；他亦未掌握巴士出事時的車速資料，九巴完成內部調查後會將資料交予警方。

【19:27】運輸署表示，已即時聯絡九巴了解事故，並要求九巴盡快提交意外報告；署方亦會與警方緊密聯繫，了解調查結果及作適當跟進。該署對傷者及死傷者家屬表示慰問。

【18:46】那打素醫院急症室門口有至少10名防暴警察駐守。現場消息稱，粉嶺公路車禍6男4女傷者被送往那打素醫院；另有10名傷者送往北區醫院。

【18:34】事故增至6人死亡，其中3男2女是當場死亡，另一人送院搶救後延至下午5時22分不治；另有39人受傷。

【18:29】當局在北區醫院設跨部門緊急支援站，有民政事務總署及社署人員在場。

【18:08】特首林鄭月娥對事故造成多名乘客傷亡，表示震驚及十分悲痛。她慰問傷者及死傷者家屬，並已指示社會福利署、民政事務總署等相關部門，聯同醫管局為傷者及死傷者家屬提供一切適切協助。

【17:36】九巴表示，涉事978線巴士今午約4時駛至粉嶺公路近寶石湖路迴旋處時發生意外，公司已派員到現場及醫院了解及慰問傷者，會向傷者及死者家屬提供適切協助，並會配合警方調查。醫院管理局表示，已啟動重大事故控制中心，並已派員到現場協助分流。

有九巴車長透露，涉事巴士車長年資已10多年，今早6時許上班，事發時正駕駛一輛灣仔北往華明的巴士，約3時由灣仔北開出，車長原本到站後就下班。

【17:23】意外中5人當場死亡，包括3男2女，另外33人受傷，分別送往北區醫院及威爾斯親王醫院救治。大批救援人員到場拯救傷者，警方正調查意外原因。

救援人員在巴士旁放了一個寫有「臨時停屍間」的白色牌，把屍體放在牌子旁。大批傷者坐在路上接受初步包紮，等候分流送院，不少人頭破血流。

涉事九巴為978線，經西隧及大欖隧道來往灣仔北至粉嶺華明。

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