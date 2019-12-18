【九巴車禍】粉嶺公路九巴撞樹被劏開6死39傷　司機涉危駕致死被捕 (23:23)

【23:23】政務司長張建宗表示，其中一名女死者是社會福利署粉嶺感化部職員。據了解，她是送完文件後乘搭出事巴士，在工作期間遇難。

死者名單：

蘇麗雄／男／35歲

陳嘉龍／男／31歲

張志明／男／55歲

王惠蘭／女／59歲

鄭燕生／女／43歲

姓楊／女／59歲

【22:49】當場死亡的5人，遺體於晚上10時40分由黑箱車載離現場，前往葵涌公眾殮房。

【22:36】警方表示，無接獲現場樹木影響行車的報告，初步調查相信涉事巴士是先撞到路邊防撞欄，之後再撞到防撞欄外的樹，現場無煞車痕迹。肇事司機通過酒精測試，涉危險駕駛導致他人死亡被捕。警方會循巴士司機身體狀況、駕駛態度、路面情況及巴士機件性能這4個方向調查，呼籲目擊事發經過的駕駛者，以及自行離開現場的巴士乘客盡快聯絡警方提供資料。

消防於下午4時19分接報現場發生巴士車禍，多人受傷；兩名消防處救護員一分鐘後途經現場協助救援，3分鐘後其他救援車輛亦到場。消防處派出15部消防車、27部救護車，共123名消防及救護員，聖約翰救傷隊亦派出一部救護車到場。

消防區長（新界北）李銘基表示，救援人員到場後，在巴士左方路邊發現兩名傷勢嚴重的傷者，並在巴士上層救出20人，其中5人需先穩定傷勢後用抬牀移離車廂；傷者主要因傷無法自行離開車廂，無人被夾。

警方則稱，死者當中一男一女被拋出車外、3人在巴士上層左邊被發現，另一人在樓梯被發現。

【22:10】據了解，送往北區醫院情况嚴重的約60歲男傷者，已轉送威爾斯親王醫院腦外科留醫，暫毋須接受緊急腦部手術。

【21:54】路政署表示，每日會派員巡查轄下快速公路路面，若發現有樹枝伸出行車道影響行車，會即時安排盡快修剪；署方正與有關部門跟進事件。

【21:30】中聯辦對於車禍造成嚴重傷亡表示悲痛和難過，對意外中的遇難者表示沉痛哀悼，對遇難者家屬和傷者表示深切慰問；並稱特區政府如有任何需要，中聯辦將提供一切協助。國務院港澳辦亦哀悼遇難者及慰問傷者和死者家屬。

【21:18】特首林鄭月娥在運房局長陳帆、食衛局長陳肇始及醫管局主席范鴻齡陪同下，到北區醫院探望傷者後見記者。她表示，車禍的39名傷者分別送往北區醫院、屯門醫院、那打素、博愛及威爾斯親王醫院，包括兩名分別3歲及12歲的小童；其中5人經治理後已出院，仍留醫的34人中，6人情況嚴重。

對於九巴再次發生嚴重車禍，林鄭月娥表示，去年2月的大埔公路九巴車禍後，政府已進行詳細檢討，去年底的檢討報告提出45個建議，涵蓋道路安全、巴士安全設施、車長休息時間及培訓是否足夠等，運輸署正努力跟進有關建議，今次意外成因雖然仍待調查，但社會應再檢討早前提出的安全建議是否有改善空間。她逗留約半小時後離開。

民政事務總署及社署已在5間醫院，設立跨部門支援站，熱線分別為北區醫院2683 7210、那打素醫院2689 2926、博愛醫院2486 8084、威爾斯親王醫院3505 1555，以及屯門醫院2468 6103。由於其中5名死者在車禍現場證實死亡，警方正在核實他們的身分，市民可致電3661 7297或3661 7298查詢；葵青民政事務處已在葵涌公眾殮房設立跨部門援助站，市民可致電9020 9115查詢。另外，市民因事件致情緒受困，可致電社署熱線2343 2255求助。

【20:03】九巴主席梁乃鵬及安全總監關智偉，晚上近8時在北區醫院見記者交代事件。關智偉表示，涉事56歲車長加入九巴18年，駕駛出事的978線逾兩年，9月完成公司驗身程序，證實健康良好，昨日是其休息日。該車長自2017年至今無牽涉交通意外；2017年則曾在車廠內倒車時發生輕微意外。涉事巴士則有5年車齡，有安裝自動修正裝置，前日（16日）曾驗車，結果合格。

關智偉強調，意外不涉人手不足。對於有報道稱九巴疑是閃避切線車輛出事，他表示，暫未能掌握到有關資料；他亦未掌握巴士出事時的車速資料，九巴完成內部調查後會將資料交予警方。

梁乃鵬對事件表示非常沉重及難過，向不幸去世及受傷乘客的家人親友致以深切慰問。他稱在急症室內觀察室見到多名乘客，向他們表達慰問，公司有專業的意外調查組，會全力調查及協助警方調查。

九巴母公司載通國際行政總監、警務處前助理處長許鎮德亦有到場。

【19:27】運輸署表示，已即時聯絡九巴了解事故，並要求九巴盡快提交意外報告；署方亦會與警方緊密聯繫，了解調查結果及作適當跟進。該署對傷者及死傷者家屬表示慰問。

【18:46】那打素醫院急症室門口有至少10名防暴警察駐守。現場消息稱，粉嶺公路車禍6男4女傷者被送往那打素醫院；另有10名傷者送往北區醫院。

【18:34】事故增至6人死亡，其中3男2女是當場死亡，另一人送院搶救後延至下午5時22分不治；另有39人受傷。

【18:29】當局在北區醫院設跨部門緊急支援站，有民政事務總署及社署人員在場。

【18:08】特首林鄭月娥對事故造成多名乘客傷亡，表示震驚及十分悲痛。她慰問傷者及死傷者家屬，並已指示社會福利署、民政事務總署等相關部門，聯同醫管局為傷者及死傷者家屬提供一切適切協助。

【17:36】九巴表示，涉事978線巴士今午約4時駛至粉嶺公路近寶石湖路迴旋處時發生意外，公司已派員到現場及醫院了解及慰問傷者，會向傷者及死者家屬提供適切協助，並會配合警方調查。醫院管理局表示，已啟動重大事故控制中心，並已派員到現場協助分流。

有九巴車長透露，涉事巴士車長年資已10多年，今早6時許上班，事發時正駕駛一輛灣仔北往華明的巴士，約3時由灣仔北開出，車長原本到站後就下班。

【17:23】意外中5人當場死亡，包括3男2女，另外33人受傷，分別送往北區醫院及威爾斯親王醫院救治。大批救援人員到場拯救傷者，警方正調查意外原因。

救援人員在巴士旁放了一個寫有「臨時停屍間」的白色牌，把屍體放在牌子旁。大批傷者坐在路上接受初步包紮，等候分流送院，不少人頭破血流。

涉事九巴為978線，經西隧及大欖隧道來往灣仔北至粉嶺華明。

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