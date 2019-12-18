【澳門回歸20年】習近平晤崔世安　稱中央充分肯定其工作 (19:36)

習近平亦讚揚澳門政府，無論是維護國家安全、保持社會穩定，還是推動經濟發展、促進民生改善，以及深化同內地的交流合作、擴大對外交往等，都取得了許多新的成績，鞏固和發展了澳門繁榮穩定的良好局面。

崔世安回應說，在中央的大力支持下，澳門特區政府近年來借助共建「一帶一路」、粵港澳大灣區建設機遇，在促進澳門繁榮穩定和經濟適度多元發展方面做了積極努力。他將繼續支持新一屆特區政府依法施政。

【16:47】國家主席習近平乘坐的專機今午4時許抵達澳門機場，夫人彭麗媛、港澳辦主任張曉明等亦有同行。4時16分，澳門特首崔世安登上專機迎接，習近平於4時18分與彭麗媛步出機艙，停機坪有銀樂隊演奏，有小朋友舉鮮花和國旗迎接。習近平與崔世安、候任澳門特首賀一誠、全國政協副主席何厚鏵等一眾官員握手。

習近平並發表講話，表示對澳門不陌生，之前曾多次到訪澳門，最近一次是5年前澳門回歸祖國15周年。他稱澳門回歸20周年是全國人民關心的大事，代表中央政府及人民致以祝賀。他亦稱，澳門回歸20年取得的成就及進步令人自豪，中央亦感自豪；澳門認真貫徹一國兩制的方針，取得的經驗及具有的特色值得總結，未來數天會與澳門各界就共同關心的問題多多交流。

習近平會逗留澳門3日，其間會出席澳門回歸20周年活動及澳門新一屆政府的就職典禮。

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