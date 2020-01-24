長策未來10年房屋總供應量再減2萬單位　公營房屋缺口收窄至2.9萬個 (16:42)

運房局長陳帆稱總建屋目標減少，主要因住戶數目淨增長下跌，以及根據私樓空置量調整後收窄住屋缺口。他否認調低供應目標以「造數」收窄缺口，強調數據為專業估算，有一定基礎。

長策今年制定未來10年的總房屋供應量目標為43萬個，比去年下降2萬個；公營房屋供應量目標則為30.1萬個，而未來10年預計可建27.2萬個公營房屋單位，包括21萬個公屋/綠置居單位及9.1個資助出售單位，仍欠2.9萬個單位才達標。未來10年私營房屋供應目標則為12.9萬個，未來3至4年私樓供應量預計為9.3萬個。

另外，居於分間樓宇單位（即劏房）的住戶亦增加2100戶，升至8.65萬戶。

另一方面，陳帆於記者會上承認，立法會內會至今未能選出正副主席，令修訂空置稅的議案受到延誤，若在今個立法年度未能通過，須於下個立法年度重新啟動，他希望內會盡快正常運作，成立委員會審議空置稅。

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