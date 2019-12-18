警察子與15歲女友性交　判15個月感化須宵禁官稱非輕判 (15:20)

案發時介乎17至18歲的被告承認2項與16歲以下兒童進行猥褻行為罪，以及5項與16歲以下女童非法性交罪。辯方透露，被告父親為警務人員。

法官練錦鴻判刑指出，女童X案發時年僅15歲，縱使被告與她為情侶，兩人你情我願發生性行為，被告仍須負刑事責任。練官批評，被告每次犯案均沒有戴安全套，顯示他不顧後果及鹵莽，幸而X並沒有因此患性病及懷孕。

練官表示，被告定罪後已被拘押，留有案底亦對他造成不可磨滅的影響，加上案中不涉暴力或剝削，相信嚴峻的判刑不會對被告有好處，故接納感化官建議判處被告15個月感化，其間須守宵禁令。

練官提醒被告，判刑絕非「輕判」，望他好好自省；又藉案件告誡年輕人「年紀輕並不是成就，亦不是膽大妄為的藉口」。

案情指出，多次留級的被告與女童X去年1月成為情侶，兩人曾多次在雙方寓所內性交，X亦有應被告要求替他口交。直至去年10月，X的母親偶爾在寓所大堂看見被告，查問後揭發事件。

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