蕭源涉手機收文憑試資料　控方：其妻在洗手間傳試題 (15:35)

4名不認罪的被告為曾任職中文補習導師的蕭志勇（又名蕭源）、教師張國權和吳宏樑、蕭妻蔡盈盈（又名蔡怡）。控罪包括兩項串謀公職人員行為失當，控罪指出，蕭志勇分別串謀張國權及吳宏樑；蔡盈盈則被控一項公職人員行為失當。

控方開案陳辭稱，張國權和吳宏樑分別是2016年及2017年的口試主考員，屬擔任公職。考試之前，張國權以WhatsApp向蕭源披露試題；蕭源隨後把題目發布在「蕭源中文組」facebook專頁。吳宏樑則向他傳送考評局的簡介會資料，蕭源其後把資料整理成講解短片，數日後發布在專頁。

吳宏樑則傳送考評局的簡介會資料、有關試題及講解短片，隨後發布在蕭源的「蕭源中文組」facebook專頁。

蔡盈盈則是2017年寫作考試的監考員，她在監考中途到洗手間，透過WhatsApp把試題傳給蕭源。部分被告的手機被檢獲相關對話。控方認為，被告泄露機密資料，會影響文憑試的公平性。另警誡之下，張國權承認用手機向蕭源泄露試題，又指出首3名被告為大學同學，吳宏樑則承認泄露簡介會的資料。

根據雙方承認事實，案發時張國權和吳宏樑分別在佛教沈香林紀念中學及香港華仁書院任教。蔡盈盈監考時一度離開試場，在洗手間逗留兩分鐘，並刪去和蕭源當日的對話。

法庭今早以「案中案」處理次被告張國權的口供呈堂爭議，律師稱廉署不准他在會面前致電妻子，並利誘他完成錄影會面。聆訊下午繼續。

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