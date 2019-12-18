小學男教師涉30年前非禮5女童　罪成判囚兩年 (14:35)

現已停職的被告麥龍兒（57歲）原被控9項非禮罪，案發時間介乎1988至1994年，涉及當時年約6至8歲的事主X、Y、Z、A和B。辯方今求情時指，被告非禮事主B的行為，似乎屬他最後一次犯案，形容他重犯風險低，同時將喪失30年的退休金，事件亦對其家庭帶來重大影響。辯方又認為，法庭應採納被告犯案當年、判刑較輕的量刑原則。

法官游德康引述5名事主的創傷報告指出，事主X仍受事件困擾，性侵的記憶在30年來間斷出現，導致她處理日常壓力時不能放鬆，羞愧的記憶亦揮之不去。事主Y和Z亦患有創傷後遺症，當中Y有無法解釋的不安感，更出現酗酒和驚恐問題，需接受輔導；Z則有被老師出賣的記憶，不知道何時該相信甚麼人，同時擔心兒子受侵犯，亦對貌似被告的男性有戒心，導致她和兒子的關係受阻。其餘兩名事主則沒受重大打擊。

游官指，雖然被告多年來培育下一代年輕人，惟他在不短的時間內侵犯年幼兒童，所作所為令人髮指。他又指，被告當時在兒童內心的地位崇高，有舉足輕重的地位，甚至比父母親更甚，惟他在本案違反事主的信任，令人感到痛心，判被告囚24個月。

其他報道：李家超：於司法管轄區執法 與三地三檢無衝突

其他報道：六旬漢認非禮11歲親女 判囚32月

其他報道：習近平今午抵澳門 交通口岸加強保安