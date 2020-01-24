流感爆發4周16宗料高峰期將至　50至64歲疫苗接種率僅7%政府促盡早打針 (14:14)

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衛生防護中心總監黃加慶指出，今年入冬至本月15日，本港市民已接種102.7萬劑流感疫苗，較去年同期上升11.8%。接種率最高的群組為6至11歲，達57%；其次是6個月至5歲，為37%；65歲或以上長者是34%；最低是50至64歲的7%。黃加慶承認，50至64歲群組疫苗接種率偏低，需要提高他們對接種疫苗的認知。

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被問到幼稚園和小學群組在外展注射計劃下，注射率是否仍屬偏低，黃加慶說，分別有80%和70%小學和幼稚園參與疫苗接種計劃，對比外國不算低；6個月至5歲群組接種數字按年升32%，相信大部分是透過外展計劃接種。他續說，今年完成計劃後會檢討，看來年如何改善。

黃加慶續表示，本地流感活躍程度處於低水平，上周實驗室監測樣本中3.14%對流感病毒呈陽性，較上一周的錄得2.35%高，但仍低於9.21%基線水平。本港過去4周共錄得16宗流感樣爆發個案，屬低強度水平。

過去4周主要檢測到流感病毒為H1流感病毒，佔70%，其次是H3（25%）和乙型流感。黃加慶指出，美國、加拿大、英格蘭、歐洲部分地區、日本、內地部分省份已踏入冬季流感季節，分別流行H1、H3和乙型流感，黃加慶指出，目前未有足夠資料預測2019/20將會流行的流感病毒，但預期流感高峰期會在短時間內來到，現時流行的大部分病毒株與流感疫苗的病毒株抗原大致相似，呼籲市民盡快接種流感疫苗。

食衛局長陳肇始指出，葵青地區康健中心會為區內市民提供教育和可接種疫苗的醫生名單，長遠會研究由地區康健中心提供疫苗接種服務。

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