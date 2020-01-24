【澳門回歸20年】港台商台Now記者遭澳門拒入境　被指企圖危害公共安全 (16:00)

協會指出，被拒入境記者當中部分人在事前已獲澳門新聞局發出記者證，澳門回歸周年是新聞大事，本港記者有責任前往採訪。對於澳門當局稱有強烈迹象顯示，被拒入境的記者從事危害澳門公共安全或公共秩序之活動，協會表示不能接受，並表示遺憾，指出前往現場採訪是記者天職及責任，不應受到無理干預。

【15:05】對於近日香港記者擬到澳門採訪時被拒入境，香港記者協會就此向中央政府及澳門特區政府發出公開信，表示極度遺憾，促請內地及澳門當局基於尊重新聞自由的原則，勿再肆意限制記者的出入境權利。

記協表示，近日分別有Now新聞台記者、《南華早報》記者、港台記者及香港傳媒的文字和攝影記者，擬入境澳門採訪國家主席習近平在當地相關活動，遭澳門當局引用內部保安綱要法拒絕入境，並被安排乘船返回香港。

記協重申，記者履行採訪職責，循正常程序入境，並非滋事分子，對澳門當局肆意收緊入境政策，和近年多次以不同理由拒絕香港記者入境澳門，感到極度遺憾。

記協促請中央政府及澳門特區政府對合法前往採訪的記者，給予一視同仁的待遇，並保障新聞自由；並希望香港入境部門與澳門當局保持聯繫，確保持有香港旅遊證件的人士能正常出入境。

【13:45】國家主席習近平今午（18日）起一連三日在澳門出席回歸20周年活動，港台、商台及Now新聞均有已報名採訪的記者，被當局引用內部保安綱要法拒絕入境。

港台、商台和Now新聞分別表示，採訪隊今早由上環出發前往澳門外港碼頭，抵步後多名便衣邊防人員截查本港多間傳媒採訪隊，部分人經搜查後獲放行。各採訪隊多名記者被先後截查，並沒收身分證、公司記者證和政府總部所發的記者證等，其中有人被要求填寫包括個人姓名、父母姓名、聯絡方法及住址等。

有港台記者表示，今次到澳門是採訪澳門新聞局安排的官方行程，並無其他採訪活動，亦無意聯絡其他人訪問，其間出示過在澳門逗留的酒店資料。他獲通知不能入境澳門後，被要求簽署拒絕入境通知書。

通知書引用澳門內部保安綱要法第17條，指有強烈迹象顯示，有關記者企圖入境澳門從事危害澳門公共安全或公共秩序之活動。港台記者離開前詢問是否日後都不能入境，有關警官回應「今次唔入得，下次不清楚」。

商台對於有記者被拒入境表示極度遺憾，強調該記者經正常程序向澳門政府申請到澳門採訪，過程中未接獲通知不批准入境，形容該名記者一向工作認真守法，到澳門採訪絕不影響澳門的安全及秩序。

Now新聞台強調，記者入境純粹進行採訪活動，並已獲澳門政府發出有效證件，對拒絕入境通知書內的指稱難以理解和接受，對個別記者被拒入境表示無奈及遺憾。

社民連梁國雄等人被拒登船往澳門

社民連梁國雄、古思堯、吳文遠等人中午計劃經港澳碼頭前往澳門，惟被拒登船。信德中旅船務、珠江船務及空中快線分別接獲澳門治安警察局通知書，稱梁國雄等人計劃到澳門對回歸活動進行破壞，警方堅決禁止他們進入澳門作不法行為，要求有關公司拒絕運送他們前往澳門，否則須承擔法律責任。

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